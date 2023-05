Epic Games Store: il misterioso gioco gratis dell'1 giugno 2023 forse svelato in anticipo

In occasione dei Mega Saldi, l'Epic Games Store sta mantenendo il massimo riserbo sui titoli che dona agli utenti ogni settimana. Tuttavia pare che i giocatori siano riusciti a svelare l'identità del gioco gratis dell'1 giugno 2023 grazie agli indizi condivisi dal negozio sui social. Salvo sorprese sarà Midnight Ghost Hunt.

Gli indizi in questione sono provengono dal classico teaser pubblicato dall'account Twitter ufficiale dell'Epic Games Store che mostra in rapida successione varie icone legate al prossimo gioco gratuito dello store. In questo caso specifico ad esempio è possibile intravedere un coltellino svizzero, una sorta di radar portatile, il quadrante di un orologio e uno spettrofono.

Ai più probabilmente non diranno nulla, ma alcuni utenti dotati di grande attenzione per i dettagli hanno ricollegato queste icone a Midnight Ghost Hunt, come potrete vedere nell'immagine qui sotto. Insomma, a meno che non si siano sbagliati, cosa che chiaramente non possiamo escludere a priori, sarà proprio questo il gioco gratis dell'1 giugno dell'Epic Games Store.

Per chi non lo conoscesse, Midnight Ghost Hunt è un gioco multiplayer dove si sfidano Cacciatori di Fantasmi e spettri, proponendo un mix di guardia e ladri e nascondino. All'inizio di ogni partita, i cacciatori dovranno scovare ed eliminare tutti i fantasmi, con quest'ultimi che invece dovranno nascondersi e fare di tutto per sopravvivere. Se dopo 5 minuti i "ghostbusters" non hanno trionfato, le parti si invertono, con i fantasmi che da prede diventano cacciatori. Un concept semplice, ma intrigante, come abbiamo avuto modo di spiegarvi nel nostro provato di Midnight Ghost Hunt.

Che ne pensate, sareste felici se fosse proprio questo il gioco in regalo dall'Epic Games Store di questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.