Epic Games Store: svelati i giochi gratis dell'8 febbraio in via ufficiale

In sostanza, si tratta di una conferma ufficiale di quanto era già emerso nelle ore scorse attraverso un leak , d'altra parte proveniente da billbil-kun, fonte sostanzialmente infallibile, come ha dimostrato oggi ancora una volta.

Come ogni settimana, anche questo giovedì sono stati svelati i giochi gratis di Epic Games Store della settimana prossima, ovvero quelli che verranno messi a disposizione dall' 8 febbraio 2024 : si tratta di Doki Doki Literature Club Plus e Lost Castle.

Doki Doki Literature Club Plus!

Doki Doki Literature Club Plus, le quattro ragazze del club

Come abbiamo riferito in precedenza, Doki Doki Literature Club Plus! è una versione ampliata e arricchita della nota visual novel di Team Salvato, diventata una sorta di cult. Si tratta infatti di un titolo che nasconde un'identità ben più inquietante di quanto sembri, visto il suo aspetto superficiale così sereno e "kawaii".

Il gioco sembra infatti una classica visual novel a sfondo romantico, con il protagonista alle prese con quattro ragazze all'interno di un club scolastico nipponico dedicato alla letteratura, ma diventa poi qualcosa di decisamente diverso, con tonalità fortemente tendenti verso l'horror psicologico.