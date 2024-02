Lightyear Frontier: una data d'uscita, in accesso anticipato, per il gioco dei mech pacifisti

Arriva infine la data d'uscita di Lightyear Frontier, sebbene si tratti ancora dell'accesso anticipato, dopo alcuni ritardi decisi dal team: il gioco sarà disponibile in early access dal 19 marzo 2024, annunciano il team Fran Break e il publisher Amplifier Games.

Una demo del gioco è disponibile ora su PC e Xbox, con il titolo che sarà poi disponibile al day one anche attraverso Game Pass, in early access su PC e Game Preview su Xbox, in attesa della sua versione definitiva.

Lightyear Frontier era previsto per l'anno scorso, ma il team ha poi deciso di rinviare il lancio in accesso anticipato poco prima del periodo previsto inizialmente per il suo arrivo, e adesso abbiamo infine una data precisa, ovvero il 19 marzo 2024.