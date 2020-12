Esport: la Nazionale italiana si aggiudica i quarti ai FIBA Esports Open

La Nazionale italiana di Basket, l'etalbasket, come è stato spiritosamente soprannominata la squadra dalla stessa federazione, si è aggiudica i quarti al torneo esport FIBA Esports Open. Questo torneo si gioca su NBA 2K in versione PS4 e mette di fronte tutte le nazionali europee per decidere chi accederà alla seconda fase del torneo, un vero e proprio mondiale per nazioni. La giornata finale della prima fase del FIBA Esports Open si giocherà domani.

L'Italia, nel girone C, batte sia la Gran Bretagna (53-49), una delle squadre più forti del Torneo, sia la Croazia (72-47), ipotecando il passaggio ai Quarti. Domani si giocherà la terza partita, decisiva per la classifica finale, alle 15:00 contro la Lituania (che ha vinto la Croazia, ma perso con la Gran Bretagna) in diretta su Facebook Italbasket. Il commento sarà affidato all'ex azzurro Andrea Pecile e a Simone Trimarchi. A seguire i Quarti (dalle 16:35), le eventuali Semifinali (dalle 19:10) e le Finali (dalle 20:30).

Le migliori squadre di questa fase parteciperanno poi al FIBA Esports Open II, un torneo che coinvolge tutti e cinque i continenti. Le squadre partecipanti, 36 in totale, sono divise in sei Conference scelte dalle migliori di Europa, Africa, Medio Oriente, Sud Est Asiatico e America.

Ecco gli azzurri:

#2 Artem Kulyk, nickname Fabalous Fabalo, 22 anni, Playmaker, Overall 99, squadra QM Nation #44 Silvio Mario Cosentino, nickname Faintestink7, 28 anni, G/AG/C, Overall 99, squadra QM Nation #77 Ilyass Kamal, nickname KingOfAssists--, 20 anni, Guardia, Overall 99, squadra QM Nation #4 Leonardo Mancini, nickname Lijeez, 19 anni, Play Maker, Overall 99, squadra QM Nation #24 Marco Clemente, nickname Marconite24, 21 anni, Centro/AG, Overall 99, squadra QM Nation #6 Tommaso Riovanto, nickname IceOnTommyNeck, 21 anni, Ala-Pivot, Overall 99, squadra QM Nation #90 Riccardo Bernardi, nickname: JOLLYNATOR_, 22 anni, Centro/AG, Overall 99, squadra QM Nation

Che dire: Forza Azzurri!