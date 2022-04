Evil Dead: The Game, video di gameplay con Sopravvissuti e Demoni

Evil Dead: The Game è protagonista di due nuovi video di gameplay pubblicati da Game Informer, che mostrano Sopravvissuti e Demoni in azione nel gioco.

In uscita il 13 maggio su PC e console, Evil Dead: The Game attingerà alla saga cinematografica creata da Sam Raimi e alla serie televisiva Ash Vs. Evil Dead per comporre il proprio roster di personaggi.

Potremo dunque controllare Ash Williams in diverse versini, naturalmente, ma anche Lord Arthur, Enrico il Rosso, Scotty, Ed Getley e Kelly Maxwell optando per la categoria dei Sopravvissuti, ovverosia gli eroi di turno.

Andando invece a scegliere i villain, avremo a dispsosizione diverse categorie che si rifanno anch'esse ai capitoli della serie, e che includono Warlord, Puppeteer e Necromancer, tutti dotati di potenti abilità speciali.

Il mese prossimo scopriremo se l'esperienza multiplayer di Evil Dead: The Game riuscirà a rendere giustizia agli iconici film con Bruce Campbell. Voi che ne dite?