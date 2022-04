Xbox Game Pass Family Plan: periodo di lancio fissato per l'autunno, per Brad Sams

Xbox Game Pass Family Plan, ovvero il tanto chiacchierato nuovo tier di abbonamento per 5 persone, verrà lanciato da Microsoft in autunno, probabilmente a poche settimane dalle feste natalizie, stando a quanto affermato da Brad Sams, editorial advisor di BWW Media Group e insider con diverse fonti all'interno del colosso di Redmond.

"Per quanto riguarda il Family Plan le ultime voci che ho sentito parlavano del lancio durante l'autunno, intorno al periodo festivo di quest'anno", ha dichiarato Sams nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, aggiungendo che tuttavia i piani in tal senso potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Ovviamente prendete il tutto come una semplice voce di corridoio, dato che al momento non ci sono neppure certezze sul fatto che Microsoft abbia effettivamente intenzione di lanciare un abbonamento family.

Le prime indiscrezioni al riguardo sono arrivate con un report di Windows Central di circa due settimane fa, in cui Xbox Game Pass Family Plan viene descritto come un abbonamento in arrivo entro la fine dell'anno pensato per un massimo di 5 utenti, permettendo dunque di spendere di meno dei tier standard dividendo la spesa tra più persone.