LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Digital Foundry analizza le versioni PlayStation e Xbox

I tech enthusiast di Digital Foundry hanno pubblicato una video analisi dedicata a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, concentrandosi in particolare sulle versioni PS5, PS4 e Xbox Series X|S dell'ultima fatica di TT Games.

Stando a quanto affermato nel video, PS5 e Xbox Series X presentano due modalità grafiche differenti, una a 30fps e l'altra a 60fps, in entrambi i casi puntando alla risoluzione 2160p. Anche Series S permette di scegliere tra due preset simili, ma con risoluzione 1296p. Infine, la versione PS4 gira a 1080p e 30fps, mentre con quella PS4 Pro si sale fino a 2160p upscalati tramite checkerboarding.

Con il preset Quality, Xbox Series X mantiene stabilmente i 2160p e i 30fps, mentre nella modalità Performance la risoluzione scende saltuariamente fino a un minimo di 1800p. Allo stesso modo Series S si comporta egregiamente nella modalità Quality, ma in quella Performance a 60fps la risoluzione scende frequentemente sui 1440p con minimi registrati anche di 1296p.

PS5 purtroppo non offre prestazioni simili. La console ammiraglia Sony con il preset Quality a 30fps non riesce a mantenere la risoluzione 2160p, scendendo fino a 1872p, mentre in quella a 60fps si aggira spesso sui 1440p, scendendo anche a 1296p.

Tutte le versioni next-gen presentano le stesse impostazioni grafiche e presentano un framerate stabile in tutte le occasioni. L'eccezione è un punto specifico all'inizio della sezione del film Il Risveglio della Forza dove tutte le console soffrono di netti cali di fluidità.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è disponibile nei negozi per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.