Fortnite, la modalità Zero Costruzioni sta riportando gli utenti nel gioco

La modalità Zero Costruzioni di Fortnite sta riportando gli utenti nel gioco, a quanto pare: accolta inizialmente con un certo timore, questa feature sembra aver valorizzato l'anima shooter del battle royale di Epic Games e tutto ciò che ne consegue.

Come sappiamo, da alcuni giorni le costruzioni sono di nuovo disponibili in Fortnite, ma la modalità Zero Costruzioni è rimasta ed è possibile selezionarla all'avvio qualora si abbia voglia di sperimentare un'esperienza esclusivamente a base di armi.

Molti fra i più noti streamer avevano accolto la novità con sospetto, abituati com'erano a fare affidamento sulle costruzioni per creare barriere di protezione o eventuali avamposti rialzati da cui poter avvistare e colpire gli avversari.

Tuttavia non c'è voluto molto ad abituarsi alla modalità Zero Costruzioni, anzi diversi giocatori hanno dichiarato che ciò li ha spinti a perfezionare i propri movimenti e le strategie di combattimento per essere più competitivi.

Stando alle metriche di Twitch, pare inoltre che le novità abbiano contribuito ad aumentare in maniera significativa le visualizzazioni di Fortnite, facendo segnare i numeri più alti da un anno a questa parte.