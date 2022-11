Evil West: il lead producer loda Xbox Series S e garantisce che non ha limitato lo sviluppo

Il lead producer dell'imminente Evil West, Tomek Gop, ha speso delle parole molto buone per Xbox Series S, a differenza di quanto fatto da molti altri sviluppatori negli scorsi mesi, affermando che non ha limitato lo sviluppo del gioco e che è un ottimo prodotto per il mercato attuale.

Lo sviluppatore ne ha parlato in un'intervista con il sito XboxDynasty.de, incentrata sulle caratteristiche tecniche di Evil West e sulle differenze tra le versioni per le Xbox Series. Una delle domande è stata molto esplicita nel chiedere se Xbox Series S sia un limite per l'intera generazione. La risposta è stata altrettanto chiara:

"No, perché dovrebbe? Non siamo obbligati a rendere identica la versione per Series X a quella per Series S, quindi non siamo stati limitati nello sviluppo. Allo stesso tempo, Xbox Series S è un prodotto eccellente per il mercato: conoscono molte persone che la usano come dispositivo all-in-one per l'intrattenimento di tutta la famiglia."

Per il resto, come già accennato Gop ha parlato delle differenze tecniche tra le due versioni, ribadendo ciò che è stato comunicato ufficialmente, ossia che su Xbox Series S il gioco girerà a 1080p e 30Fps, mentre su Series X avrà due modalità: Performance (1080p per 60Fps) e Qualità (4K per 30Fps).

Della versione Xbox Series S ha spiegato che si è deciso di optare per i 30Fps per un motivo molto semplice: non c'è stato verso di far girare il gioco in modo stabile a 60Fps. Quindi è stato deciso di ridurre le pretese, ma di avere un framerate più stabile.