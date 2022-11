Overwatch 2 vuole rendere i ruoli di supporto più divertenti

Il team di sviluppo di Overwatch 2 ha recentemente parlato di come potrebbe aiutare a rendere i tempi di attesa più brevi, visto che di norma i giocatori tendono a preferire i Tank (ovvero i personaggi pensati per subire i danni) e i DPS (ovvero i personaggi che infliggono molti danni). Non c'è una soluzione unica, ovviamente, ma ci sono molte idee e molte di queste puntano a rendere i ruoli di supporto più divertenti.

"Molte di queste idee sono incentrate sul ruolo di supporto e su come renderlo più divertente e gratificante da giocare. Stiamo discutendo di rielaborazioni mirate degli eroi di supporto, di aggiornamenti del sistema di gioco e anche di alcuni cambiamenti a livello di ruolo per migliorare l'esperienza di gioco nei ruoli di supporto".

Nel frattempo, Blizzard afferma che le stime dei tempi di coda nell'interfaccia utente sono più accurate e il team sperimenterà ricompense in Battle XP per le code "Supporto" e "Tutti i ruoli". Per quanto riguarda le partite classificate, il sistema di matchmaking sta subendo alcuni aggiustamenti e cambiamenti "che dovrebbero aiutare il sistema a determinare con maggiore precisione il livello di abilità e la divisione di un giocatore". Sebbene questo cambiamento sia già presente nel gioco, ci si può aspettare che gli effetti siano ancora più evidenti all'inizio della Stagione 2".

Kiriko da Overwatch 2

Per quanto riguarda le lamentele sulla frequenza del feedback da parte degli sviluppatori, modifiche inaspettate al rango e così via, un'analisi più approfondita nei piani del team è in arrivo tra non molto. Anche se i dettagli sulle modifiche per la Stagione 2 arriveranno "presto", sembra confermato che Sojourn riceverà dei cambiamenti.

Sappiamo anche che la patch 3.41 riporta Mei e applica vari miglioramenti al gioco Blizzard.