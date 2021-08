EVO 2022 si farà e tornerà a essere un evento dal vivo, per la gioia dei fan dei picchiaduro

L'organizzazione, quindi di fatto Sony, ha annunciato che l'EVO 2022 si farà e sarà un evento dal vivo. Quindi basta edizioni digitali, dovute alla pandemia di COVID-19. L'annuncio è stato dato tramite Twitter, dove sono stati comunicati anche il luogo e le date del torneo: 5-7 agosto 2022 a Las Vegas.

L'EVO è il più importante torneo di picchiaduro a incontri di livello mondiale. Purtroppo la pandemia ha costretto l'organizzazione a tentare la via dell'online per non bloccarlo troppo a lungo, con risultati non proprio convincenti.

Molti nei commenti al post scherzano sul fatto che per essere certi che rimanga un evento dal vivo bisogna che tutti si vaccinino. Evidentemente anche negli USA i novax rappresentano un grosso problema per il ritorno alla vita normale e si teme sempre che un nuovo aumento dei contagi possa portare a un nuove chiusure e restrizioni, influenzando negativamente eventi come l'EVO.

Per adesso non è stato comunicato l'elenco dei giochi ufficiali dell'EVO 2022, ma immaginiamo che li conosceremo quanto prima.