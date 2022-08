EVO Japan 2023 ha una data ufficiale, Tekken, Street Fighter e Guilty Gear tra i giochi confermati

L'EVO 2022 si è concluso poche ore fa, regalando tante soddisfazioni agli amanti dei picchiaduro, tra tornei e nuovi annunci di spessore, ma si pensa già al prossimo appuntamento, l'EVO Japan. La manifestazione si svolgerà nel Sol Levante tra il 31 marzo e il 2 aprile 2023.

Sono stati confermati anche alcuni dei giochi che parteciperanno all'evento, che includono Guilty Gear: Strive, The King of Fighters 15, Tekken 7 e Street Fighter V. Particolarmente interessante l'inclusione di quest'ultimo, dato che sembrerebbe suggerire che Street Fighter 6 non arriverà nei negozi prima del mese di aprile del prossimo anno, ma questa è solo una speculazione.

Ovviamente oltre ai titoli sopracitati se ne aggiungeranno anche altri, che probabilmente verranno confermati nel corso dei prossimi mesi.

Nel frattempo se non siete riusciti a seguire in diretta la manifestazione, potrebbe interessarvi il nostro recap con tutti gli annunci più importanti dell'EVO 2022, dai nuovi personaggi svelati di Street Fighter 6 al teaser trailer di Tekken 8.