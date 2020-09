Fall Guys, in arrivo lo stesso sistema anti-cheat di Fortnite: è guerra ai trucchi

Fall Guys è disponibile sul mercato su PlayStation 4 e PC da appena qualche settimana, ma la guerra contro i cheater è già iniziata ed è in pieno corso di svolgimento. Il sistema attualmente presente verrà potenziato nei prossimi giorni, fino all'introduzione di un meccanismo davvero efficiente.

La notizia arriva da Twitter (e questa volta BeanBot non c'entra nulla): gli sviluppatori di Mediatonic hanno confermato di essere davvero dispiaciuti per la situazione legata ai cheater su Fall Guys, che nonostante i recenti provvedimenti sembrano essere ancora numerosi.

"Stiamo espandendo l'attuale sistema di rilevamento questa settimana, così da migliorare le cose" hanno dichiarato. Ma non è tutto, perché una grande novità arriverà nelle prossime settimane: un sistema anti-cheat identico a quello utilizzato da Fortnite, che praticamente impedisce (e dunque impedirà anche su Fall Guys) a quasi tutti gli hacker e cheater di accedere alle partite.

Attendiamo dunque un nuovo, importante aggiornamento per Fall Guys nel corso di questa settimana del 7 settembre 2020. State ancora giocando al titolo di Mediatonic?