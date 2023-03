Fallout 2: mod aggiunge il doppiaggio di tutti i dialoghi, con attori veri

Presto potremo rigiocare a Fallout 2 con tutti i dialoghi dei personaggi principali doppiati da attori veri. Specifichiamo che sono "veri" perché di questi tempi è molto facile affidare il lavoro a qualche intelligenza artificiale.

Detto questo, l'impresa sarà resa possibile dalla mod "Restoration Project - Talking Heads Actually Talk (THAT) Mod" del modder Black_Electric, attualmente disponibile in versione Alpha 0.3.1, che farà sicuramente felici tutti gli estimatori di questo capolavoro assoluto della storia dei videogiochi, nonché per moltissimi il capitolo migliore della serie per profondità e libertà concessa al giocatore.

Il progetto è ancora tutto in divenire e chi lo gestisce sta ancora cercando doppiatori volontari per circa 100 personaggi (se vi interessa sapere quali, esiste un documento liberamente accessibile che tiene traccia dello stato dei lavori).

Se non volete testare la versione Alpha della mod, intanto potete guardare un video di Fallout 2 con la mod installata per rendervi conto di cosa stiamo parlando.

Per il resto vi ricordiamo che Fallout 2 è disponibile solo per PC. Bethesda lo ha regalato in diverse occasioni, ma anche a prezzo pieno non costa moltissimo (9,99€, ma va spesso in saldo). Se non lo avete giocato, fatelo.