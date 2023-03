Call of Duty su PS Plus al D1? Xbox dice di sì, PlayStation risponde che non è così semplice

Microsoft ha confermato di aver offerto a Sony la possibilità di inserire i futuri giochi di Call of Duty nel suo servizio di abbonamento - PlayStation Plus - sin dal giorno di lancio. Tuttavia, Sony Interactive Entertainment ha affermato che l'offerta potrebbe essere condizionata da costi di licenza insostenibili, che la costringerebbero ad aumentare i prezzi.

L'offerta è descritta in dettaglio nella risposta da poco pubblicata di Microsoft alle conclusioni provvisorie dell'autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) sull'acquisizione di Activision Blizzard, pubblicate il mese scorso.

Nella risposta, Microsoft ribadisce la propria disponibilità a firmare un contratto di 10 anni che garantisca che Call of Duty continuerà a essere pubblicata su PlayStation anche dopo l'acquisizione.

"Qualsiasi gioco di Call of Duty presente in un abbonamento di Microsoft può essere incluso nel servizio di abbonamento di Sony, nello stesso momento e per la stessa durata", sostiene Microsoft nella sua risposta.

Il documento sembra confermare che, se l'accordo con Activision Blizzard dovesse essere approvato dalle autorità di regolamentazione, la compagnia intende pubblicare i futuri Call of Duty su Game Pass il giorno stesso della loro uscita. Ciò permetterebbe a Sony di per fare lo stesso con PlayStation Plus per il prossimo decennio, qualora accettasse l'offerta di Microsoft.

Tuttavia, nella sua risposta alle conclusioni della CMA, Sony sostiene che l'offerta di Microsoft non è così allettante come sembra. Secondo la compagnia giapponese, Xbox potrebbe richiedere un pagamento troppo elevato per la licenza di Call of Duty.

In un documento (enormemente censurato), PlayStation sostiene che Microsoft avrebbe un notevole potere di manipolazione del prezzo di Call of Duty su PlayStation in base al costo della licenza. Per quanto riguarda l'abbonamento, Sony sostiene che "questo distruggerebbe commercialmente il modello di SIE".

Microsoft sarebbe in grado di "far lievitare il prezzo di Call of Duty", sostiene SIE, il che la costringerebbe "ad aumentare il prezzo del [nostro] servizio in abbonamento, o a non offrire affatto Call of Duty sul servizio. Come risultato della proposta, Call of Duty diventerebbe un'esclusiva Game Pass in modo automatico e quindi dominerebbe i servizi in abbonamento in futuro".

Quel che intende Sony è anche che, con un potenziale aumento dei costi di licenza, le sarebbe impossibile inserire il gioco su PS Plus, anche perché perderebbe vendite del gioco a prezzo pieno e quindi non guadagnare abbastanza da compensare le spese.

Microsoft, inoltre, afferma che Xbox Game Pass non aumenterà di prezzo dopo acquisizione di Activision Blizzard.