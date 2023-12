Fallout, trailer ufficiale per la serie TV in arrivo su Prime Video

Nello show seguiremo le vicende di Lucy (Ella Purnell), una ragazza che esce per la prima volta dal Vault in cui ha passato tutta la vita per portare a termine un'importante missione e incontrerà lungo il cammino altri due personaggi centrali: Maximus (Aaron Moten) e Ghoul (Waltong Goggins).

In uscita su Prime Video il 12 aprile 2024, Fallout racconterà una storia canonica , ambientata circa due secoli dopo il disastro nucleare che ha devastato il mondo nel franchise Bethesda, trasformandolo in un luogo arido e ostile.

Trasposizioni sempre più curate?

La trasposizione televisiva di Fallout promette di consolidare un trend assolutamente positivo per gli appassionati di videogiochi, che dopo la serie TV di The Last of Us hanno imparato a nutrire un certo tipo di aspettative nei confronti di operazioni di questo tipo, specie a fronte di un materiale di partenza molto valido.

La speranza è che non solo lo show prodotto da Amazon ma anche i futuri progetti basati sui più celebri videogame possano contare su di una riduzione di grande qualità e spessore.