Famitsu, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco più atteso, Final Fantasy 16 secondo

Famitsu ha pubblicato la classifica dei giochi più attesi dai suoi lettori, che come al solito ci offre uno spaccato parziale dei gusti dei giocatori giapponesi, solitamente differenti da quelli occidentali, ma non per le prime due posizioni, occupate da The Legend of Zelda: Tears of the Kindom, seguito con un centinaio di voti di distacco da Final Fantasy 16. Di seguito la top 30 al completo:

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 933 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 811 voti [NSW] Pikmin 4 - 500 voti [PS5] Street Fighter 6 - 408 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 366 voti [PS5] Pragmata - 217 voti [NSW] Atelier Marie Remake - 175 voti [PS5] Like a Dragon 8 - 166 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 145 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 133 voti [PS5] Ys X - 111 voti [NSW] Ushiro - 103 voti [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection - 101 voti [NSW] Ys X - 95 voti [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 90 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 85 voti [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation - 80 voti [PS4] Street Fighter 6 - 76 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 74 voti [NSW] Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars - 71 voti [NSW] Dokapon Kingdom: Connect - 69 voti [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster - 66 voti [PS4] Atelier Marie Remake - 64 voti [PS5] Tekken 8 - 61 voti [PS4] Ys X - 60 voti [PS4] Hogwarts Legacy - 58 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 53 voti [NSW] Crymachina - 51 voti [NSW] Buccanyar - 50 voti [NSW] Fashion Dreamer - 48 voti

Tralasciando i nuovi The Legend of Zelda e Final Fantasy, attesissimi anche nei nostri lidi, la classifica rispecchia pienamente le differenze tra i gusti dei giocatori giapponesi e occidentali. Ad esempio troviamo nelle prime posizioni titoli come Pikmin 4, Atelier Marie Remake e YS X, che nonostante siano apprezzati anche in Europa e Nord America interessano in proporzione a una nicchia di pubblico più piccola.

Per il resto la classifica mostra un certo equilibrio tra titoli in arrivo su Nintendo Switch, PS5 e PS4, laddove per forza di cose le produzioni Xbox e PC hanno meno seguito considerando la minor diffusione delle due piattaforme in Sol Levante.