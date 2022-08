Far Cry 6 diventa free to play per il weekend: pre-scaricamento disponibile, ma non su Xbox

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 sarà disponibile in formato gratuito per tutto il corso del weekend, o più precisamente a partire dal 4 agosto fino all'8 agosto. I giocatori possono provare il gioco senza alcun costo su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Secondo quanto indicato, i giocatori italiani potranno pre-scaricare Far Cry 6 su PS4, PS5 e PC - tramite Ubisoft Connect oppure tramite Epic Games Store - già ora. Xbox non permette di eseguire il download anticipato del gioco Ubisoft.

L'orario di inizio della prova gratuita, fissata per il 4 agosto 2022, è le 18:00 - ora italiana - se si sceglie la versione Ubisoft Connect, mentre è 20:00 per tutte le altre versioni (Epic Games, Xbox e PlayStation). La fine del periodo di free to play di Far Cry 6 è fissata per l'8 agosto, sempre alle 18:00 (Ubisoft Connect) e 20:00 (Epic Games, Xbox e PlayStation).

Acquistando il gioco durante il periodo gratuito si ottiene un 50% di sconto per il gioco completo e fino al 35% di sconto per il Season Pass. Potete infatti trovare Far Cry 6 in sconto in questo momento tramite il PS Store, con la nuova ondata di Sconti Estivi.

Il sito di Ubisoft indica anche che per giocare alla prova gratuita su Xbox è necessario essere abbonati a Xbox Live Gold. Sulle altre piattaforme non vi è alcun prerequisito.

Questa versione gratuita di Far Cry 6 include l'intero gioco, compresa la missione gratuita ispirata a Stranger Things, la serie di Netflix. Se si acquista il gioco completo, i progressi rimangono validi.