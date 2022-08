Square Enix blocca il leak di Tomb Raider: vi è qualcosa di vero nelle informazioni condivise?

Pochi giorni fa sono emersi in rete alcuni rumor legati a un nuovo presunto progetto di Tomb Raider, nome in codice Project Jawbreaker. In un video-podcast di Sacred Symbols sono state lette delle sceneggiature legate al gioco. Square Enix - che per il momento è ancora proprietaria di Tomb Raider e Crystal Dynamics - ha però bloccato con un DMCA il video in questione. Significa forse che vi è qualcosa di vero nelle informazioni?

L'esistenza del DMCA sembra suggerire che lo script contenga informazioni non destinate al pubblico e che potrebbe esserci una base di verità. Project Jawbreaker potrebbe quindi essere il nuovo gioco di Tomb Raider, che ricordiamo era stato annunciato ad aprile 2022. La sceneggiatura descrive il nuovo gioco come "un gioco d'azione e avventura ambientato in un mondo moderno scosso da un misterioso cataclisma".

Precisiamo che Sacred Symbols non ha rimosso completamente l'episodio da Patreon (dove è stato pubblicato), ma ha pubblicato una nuova versione modificata che non contiene la lettura della sceneggiatura di Project Jawbreaker.

Tomb Raider

Questo nuovo gioco porterebbe anche in campo altri Tomb Raider, da affiancare a Lara Croft. Rispetto ai giochi precedenti avremmo di fronte una Lara più adulta ed esperta, che ha lasciato alle spalle il dramma della propria famiglia. Per tutte le informazioni a riguardo, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.