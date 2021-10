Far Cry 6: meglio su PC, PS5 o Xbox Series X|S? Digital Foundry rivela la verità

Far Cry 6 gira meglio su PC, PS5 o Xbox Series X|S? La risposta probabilmente la conoscete già, ma a quanto pare non era così scontata: a rivelarlo ci pensa l'immancabile analisi tecnica effettuata da Digital Foundry.

Nella recensione di Far Cry 6 abbiamo accennato al Texture Pack opzionale anche su console next-gen e all'introduzione dei 60 fps, che effettivamente migliorano in maniera sostanziale l'esperienza di gioco rispetto agli episodi su PS4 e Xbox One.

La risoluzione di Far Cry 6 su console è dinamica e vede Xbox Series X in leggero vantaggio su PS5 con un range che va dai 1872p ai 2160p contro i 1728p / 1872p della macchina Sony. Meno brillante, ovviamente, Xbox Series S che si muove dai 1080p ai 1224p.

Ebbene, in termini di qualità dell'immagine le differenze fra PC, PlayStation 5 e Xbox Series X non sono molte laddove si eviti di considerare il ray tracing, disponibile esclusivamente sulla piattaforma Windows.

La sofisticata tecnologia produce scarsi effetti sulle ombre, ma agisce in maniera importante sui riflessi e trasforma letteralmente lo scenario, specie nelle situazioni in cui il sole sta nascendo o sta calando, aggiungendo grande spessore ai panorami di Yara.