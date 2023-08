Far Cry, Drew Holmes nominato direttore della serie Ubisoft

Drew Holmes è stato nominato da Ubisoft direttore della serie Far Cry: lo ha annunciato lui stesso su LinkedIn, dicendosi entusiasta della nuova posizione e invitando eventuali talenti a unirsi al suo team per lavorare ai prossimi episodi della saga.

Veterano della casa francese, Holmes ha svolto finora il ruolo di narrative designer ed è il responsabile delle sceneggiature di Far Cry 5 e Far Cry: New Dawn. In precedenza ha lavorato come lead writer per BioShock Infinite e contribuito allo sviluppo dei primi tre capitoli di Saints Row.