FIFA 20: Sergio Aguero superstar di Twitch, supera Tfue e Pokimane come crescita di follower

Con lo stop ai campionati di calcio, Sergio Aguero si è lanciato con notevole convinzione nel mondo dello streaming, a quanto pare, raggiungendo risultati davvero impressionanti come dimostrano i nuovi dati di Twitch, che vedono l'attaccante argentino in cima alla classifica degli streamer con il maggiore aumento di follower, superando anche personaggi noti come Tfue e Pokimane.

Non si tratta di follower totali, ovviamente, ma della crescita di follower nell'arco di un mese e in questo ambito Aguero a quanto pare ha fatto veramente il botto su Twitch, facendo registrare un incremento di 857.024 utenti nel giro degli ultimi 30 giorni, superando Anomaly, MattHDGamer, Tfue e Pokimane tra gli altri, secondo TwtichMetrics.

Non è peraltro la prima volta che parliamo delle performance di Aguero in streaming, visto che il personaggio era già emerso in precedenza tra le news curiose, come quando ha detto chiaro e tondo che bisogna pagare per avere buoni giocatori in FUT per FIFA 20 e, sempre giocando al titolo EA, quando ha trovato Klopp in un pacchetto Ultimate Team e l'ha buttato nel cestino.

Non si sta nemmeno limitando a FIFA 20, nel pieno del suo slancio videoludico: Aguero è stato visto di recente giocare anche a GTA Online e anche in vari racing game utilizzando volante e setup da corsa, dimostrando di voler esplorare vari ambiti dei videogiochi e dello streaming associato.

Certo, i giorni di gloria come streamer sono probabilmente destinati a non durare a lungo, o almeno così speriamo: ovviamente non tanto per non volerlo vedere in cima a queste classifiche, quanto piuttosto perché vorremmo vederlo tornare a giocare a calcio con la riapertura dei campionati e la cessazione dello stato di emergenza sanitaria globale.