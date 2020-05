Dragon Ball: sexy Bunny Bulma nel cosplay di KutRea

Non è possibile iniziare davvero al meglio delle proprie possibilità una nuova domenica, senza aver prima dato un'occhiata ad un nuovo cosplay dedicato a Dragon Ball. Ecco dunque che torniamo in azione presentandovi questo lavoro dedicato a sexy Bunny Bulma. Non occorre neppure che ci ringraziate.

Il cosplay estremamente sensuale di oggi domenica 24 maggio 2020 ha per protagonista la Bunny Bulma della prima serie anime e manga di Dragon Ball. Lo ha condiviso di recente la pagina Twitter KutRea, tuttavia nel momento in cui scriviamo l'identità della cosplayer è ignota. Peccato, perché meriterebbe di certo i complimenti: la sua interpretazione è praticamente perfetta, così come sono perfetti gli accessori utilizzati e il vestito. Il trucco è un'aggiunta non necessaria per ricreare fedelmente il personaggio in questione, tuttavia non stona e dunque ci limitiamo ad annotarne la presenza.

Cosa ne pensate di questo sexy cosplay dedicato a Bunny Bulma? Vi piace, o ne avete visti di migliori all'interno della miriade che vi abbiamo proposto nell'ultimo mese? Trovate le immagini qui di seguito. Ma prima di salutarci è opportuno ricordarvi i tanti altri costumi presenti sulle nostre pagine (non tutti, alcuni):