FIFA 21: parte la rubrica con i consigli di Ciccio Graziani, via PS Plus

FIFA 21 è protagonista di una nuova rubrica con Ciccio Graziani, celebre ex-calciatore e allenatore che ha militato in grandi squadre della serie A e in nazionale, che dispenserà consigli a tutti gli utenti attraverso una particolare iniziativa in collaborazione con Sony e PS Plus.

Sony Interactive Entertainment Italia lancia dunque oggi un nuovo format per la community di FIFA 21 e per tutti gli appassionati del mondo del calcio, che era stato già annunciato la settimana scorsa: a partire da oggi, lunedì 15 febbraio, infatti, un ospite d'eccezione - con una longeva storia da dirigente sportivo, calciatore e allenatore - scenderà nuovamente in campo per dispensare preziosi consigli per la community FIFA 21.

Il mitico Ciccio Graziani sarà protagonista, sui canali PlayStation, di due video a settimana contenenti suggerimenti per creare la formazione più competitiva di sempre e sviluppare abilità utili in FIFA Ultimate Team.

Dopo aver guardato ogni video di Graziani, tutti gli utenti potranno inoltre mettere alla prova le conoscenze acquisite con un quiz disponibile sul sito https://paroladiciccio.it, aperto a tutti. Solo i veri appassionati e studiosi riusciranno a conquistare l'ambito attestato di Ciccio Graziani e diventare dei veri campioni.

Nel frattempo, FIFA 21 si è aggiornato nei giorni scorsi con l'update 1.12 del 3 febbraio, contenente diverse novità interessanti per la più venduta simulazione di calcio in tutto il mondo.