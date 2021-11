FIFA 22, PC: offerta Amazon del Black Friday 2021, sconto su un codice per Origin

Durante questi giorni di Black Friday 2021, su Amazon è possibile trovare (anche) un'offerta per FIFA 22 Standard Edition per PC, precisamente in versione Origin. Lo sconto è di 24€, ovvero del 40%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per FIFA 22 in versione PC è 59.99€. Il gioco - sulla piattaforma - è rimasto a prezzo massimo sino al Black Friday 2021; si tratta quindi dello sconto migliore proposto sin dall'uscita. In quanto codice digitale, lo si ottiene subito dopo l'acquisto.

Nella nostra recensione di FIFA 22 vi abbiamo spiegato che: "FIFA 22 arriva sul mercato con una formula sostanzialmente invariata rispetto agli scorsi anni. EA Sports ha lavorato per migliorare il gioco in ogni suo aspetto, mantenendone intatto, ovviamente, il DNA. Quindi grande attenzione a FUT e un marcato accento sulla fase offensiva e la spettacolarizzazione dello sport, con le difese e i centrocampo a fare da spettatori non paganti. Il tutto è messo nelle mani dei giocatori che, se abbastanza bravi, saranno in grado di raggiungere la porta con facilità, con manovre ariose e dribbling eleganti. Gli altri dovranno adattarsi o rifugiarsi nelle tante modalità single player dove, grazie alle slide e una buona intelligenza artificiale, potranno plasmare il gioco a loro immagine e somiglianza. Si tratta, quindi, di un pacchetto solido e completo, forse il più solido e completo sul mercato, che si poggia su di un gameplay che si è evoluto, ma che è ben riconoscibile e riconosciuto, nel bene e nel male."

Un giocatore che esulta in FIFA 22

