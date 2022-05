FIFA 22 è scontato dell'84% in versione PC su Steam, ecco il prezzo

Al momento della scrittura di questa notizia e fino al 31 maggio 2022, EA Sports ha deciso di mettere FIFA 22 in offerta, nella sua versione PC, su Steam. Il gioco di calcio è scontato dell'84%, per un prezzo finale di 9.59€.

Inoltre, è in offerta anche la Ultimate Launch Edition, precisamente per un -30%, che passa quindi dal 79.99€ a 55.99€. Questa versione di FIFA 22 include alcuni contenuti digitali aggiuntivi, come FIFA Points, oggetti giocatore, ambasciatore FUT e un talento locale per la modalità carriera.

La vera offerta è ovviamente quella su FIFA 22 standard che si trova ora a un prezzo bassissimo. Ricordiamo anche che, se si è iscritti a EA Play, è possibile provare FIFA 22 per 10 ore, così da decidere con calma se il prodotto è di proprio gusto oppure no.

Una parte di uno stadio di FIFA 22

FIFA 22 è catalogato come "Giocabile" su Steam Deck. Questo significa che potrebbero esserci alcuni limiti sulla piattaforma portatile di Valve, ma nel complesso il gioco può essere giocato in tutte le proprie componenti fondamentali senza veri problemi.

Infine, vi segnaliamo che EA ha licenziato 100 dipendenti dopo il divorzio con FIFA, il report di Kotaku.