Iron Man: video di una tech demo in Unreal Engine 5, è disponibile al download su PC

L'account YouTube "Aaron Wayne Morse" ha condiviso online un video dedicato a una nuova tech demo basata sul Megacity Samble di The Matrix Awakens dell'Unreal Engine 5. Precisamente, questa nuova demo ci mostra Iron Man in azione e può anche essere scaricata e provata.

Potete trovare la demo a questo indirizzo. Ovviamente, visto che è basata sulla tech demo di Unreal Engine 5, richiede una macchina da gioco di una certa potenza.

Come si può vedere nel video, la tech demo di Iron Man permette di controllare l'eroe all'interno della città creata in Unreal Engine 5. Non si tratta di un vero e proprio gioco, ma unicamente di un test tecnico per un personaggio volante in terza persona, che ha l'aspetto di Iron Man. Non ci sono combattimenti o altri elementi d'interazione, ma ci permette di immaginare come potrebbe essere un gioco di Iron Man realizzato con questo stile grafico.

Non si tratta della prima volta in cui la tech demo di Unreal Engine 5 viene usata come base per creare demo dedicate a dei supereroi. Un esempio, passando da Marvel a DC, è quella dedicata a The Batman: ecco un video che mostra la demo con l'eroe di Pattinson.