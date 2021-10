FIFA 22 Ultimate Team ora vende anche oggetti in stile "anime" e mecha

Come nelle precedenti edizioni anche in FIFA 22 i giocatori possono personalizzare il proprio club di Ultimate Team acquistando nel negozio interno del gioco vari oggetti cosmetici, come divise e decorazioni per lo stadio. Tuttavia quest'anno EA sembrerebbe intenzionata a sperimentare qualcosa di differente dal solito, come ad esempio il set oggetti in stile anime e mecha attualmente acquistabile nel gioco.

Il Mirai's Full Bundle è un corposo pacchetto acquistabile per 135.000 FUT Coins o 1.500 FIFA Coins (per un valore di circa 15 euro) che include vari oggetti ispirati a "Mirai, una pilota-ingegnere in erba e il suo antico mecha, Kako", come recita la descrizione del negozio interno di FIFA 22.

Il pacchetto, i cui contenuti possono essere acquistati anche separatamente, include divise per la squadra in casa e in trasferta, badge, oggetti per la personalizzazione dello stadio, come i cori, ma anche una statua che rappresenta Mirai da piazzare vicino al campo e tribune speciali in stile mecha. Potrete ammirare gli oggetti descritti nella galleria sottostante.

Quello che stupisce ovviamente è il tema in stile "anime" scelto da EA per questo bundle di FIFA 22, che si discosta di molto da quelli visti in precedenza. E che a quanto pare non tutti i giocatori sembrano gradire, perlomeno da quanto si legge su Reddit.

Non è escluso che EA Sports con la nuova edizione del suo titolo calcistico stia sperimentando stili differenti per il suo negozio interno, in fondo Fortnite ha avuto grande successo mescolando skin ed elementi cosmetici di generi molto differenti tra loro. Allo stesso modo anche 343 Industries provò uno esperimento simile in passato con alcune skin per Halo: The Master Chief Collection a tema mitologico e anche in quel caso ci furono numerosi utenti contrariati, ma anche tanti meme.

FIFA 22 è attualmente disponibile su PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. In occasione del lancio del gioco, Spotify ha svelato la lista delle canzoni, artisti e playlist più ascoltate della serie FIFA dal 1997 ad oggi.