FIFA 22: Spotify svela le canzoni più ascoltate della serie EA Sports

In occasione del debutto nei negozi di FIFA 22, Spotify ha svelato le canzoni, artisti e playlist più ascoltate delle colonne sonore della serie EA Sports e altri interessanti dettagli.

I fan di vecchia data della serie sicuramente sapranno che ogni edizione del titolo calcistico è accompagnato da una ricca selezione di hit dei più disparati generi musicali e in alcuni casi sono diventate celebri proprio dopo essere apparse in un FIFA, come "Heat Waves" dei Glass Animals e "Busy Earning" dei Jungle. Oggi la nota piattaforma di streaming musicale ha condiviso i dati di ascolto relativi a tutte le colonne sonore di FIFA dall'uscita del primo episodio nel 1997 ad oggi.

Il brano più ascoltato in assoluto è "The Nights" di Avicii, presente in FIFA 15, mentre quello più apprezzato dai giocatori italiani dal 2015 a oggi è "Habibi" di Ghali. La colonna sonora di FIFA 16 è invece quella più ascoltata di sempre.

Per quanto riguarda FIFA 22, la canzone più amata a livello globale della colonna sonora è "seaside_demo" di SEB, mentre il brano più ascoltato in Italia è "Oliver Twist" di ArrDee. La canzone più popolare a livello globale dalla FIFA 22 Volta Football Soundtrack è "West Ten" di AJ Tracy e Mabel, mentre in Italia è "Never come back" di Caribou.

Inoltre nella colonna sonora di FIFA 22 sarà presente anche "Fuego (feat. Gabifuego) [Spotify Studio 100 Recording]" di Jelassi e Musti, il primo Spotify Single in assoluto. Nella nuova edizione del titolo calcistico di EA Sport fanno il loro debutto molti artisti, tra cui Loyle Carner con "Yesterday" e girl in red con "Apartment 402".

FIFA 22, Mbappé

Di seguito trovate la top 5 dei brani più ascoltati della serie FIFA su Spotify a livello globale e dai giocatori italiani:

Top 5 globale dei brani delle colonne sonore di FIFA dal 1997:

Avicii - The Nights (FIFA 15) Glass Animals - Heat Waves (FIFA 21) Billie Eilish - you should see me in a crown (FIFA 19) Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13) KALEO - Way down We Go (FIFA 16)

Top 5 in Italia dei brani delle colonne sonore di FIFA dal 2015:

Ghali - Habibi (FIFA 19) Avicii - The Nights (FIFA 15) Dani Faiv, tha Supreme - no14 - feat. Dani Faiv (FIFA 21) Diplo, El Alfa, J Balvin, Major Lazer - Que Calor (with J Balvin & El Alfa) (FIFA 20) Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13)

FIFA 22 da oggi è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione del nuovo titolo calcistico di EA Sports.