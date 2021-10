The Lord of the Rings: War, recensione del nuovo strategico sul Signore degli Anelli

Tutto fa pensare a un ritorno in grande stile per Il Signore degli Anelli come fenomeno multimediale e questa recensione di The Lord of the Rings: War potrebbe essere solo un piccolo assaggio di quello che arriverà in futuro, tra la nuova serie TV Amazon, The Lord of the Rings: Gollum e altre possibili interpretazioni, sebbene il famoso MMO da parte della medesima compagnia è dato praticamente per disperso. Il primo passo di questa ondata revival è il più telefonato possibile: uno strategico mobile impostato sulle ambientazioni e i personaggi creati da J.R.R. Tolkien, modellati sulla versione cinematografica di Peter Jackson e ovviamente distribuito come free-to-play, per poter raggiungere velocemente il più ampio pubblico possibile. Come ci si può facilmente aspettare, non si tratta di uno strategico afferente alla tradizione più classica del genere, ma di un rappresentante della nuova categoria mobile, caratterizzata da pause strategiche, casse premio e altri elementi piuttosto discutibili, ma che fanno ormai parte di questo panorama videoludico.

Messo in chiaro il sotto-genere di appartenenza, si può anche dire che The Lord of the Rings: War sia tra i titoli più curati e profondi visti in questo particolare segmento, ma per giocarci bisogna comunque accettare vari compromessi, incentrati soprattutto sul dosaggio di attese, sul caso che governa la conquista dei comandanti e sugli immancabili acquisti in-app, oltre all'inevitabile tendenza al pay to win che caratterizza il PvP che emerge verso l'endgame, anche se con alcune trovate interessanti che ne limitano il potenziale distruttivo.

Al di là dell'introduzione a carattere più narrativo, una sorta di lungo tutorial con Gandalf che ci accompagna nelle prime fasi per capire le molte sfaccettature del gioco, in seguito tutto segue su una serie di obiettivi da portare a termine, seguendo pedissequamente le numerose indicazioni che riempiono la complessa interfaccia. Oltre alle singole quest da seguire, il tutto è impostato secondo una sorta di battle pass, che propone traguardi da raggiungere in sequenza all'interno di varie stagioni.