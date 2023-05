Final Fantasy 14 patch 6.4: The Dark Throne, trailer su contenuti e data d'uscita

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per Final Fantasy 14 incentrato su contenuti e data d'uscita per la patch 6.4, intitolata The Dark Thrones e in arrivo il 23 maggio 2023, portando con sé diverse novità per il celebre MMORPG.

Il producer Naoki Yoshida, che durante un livestream dedicato ha anche giocato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in diretta, ha mostrato quello che arriverà con la nuova patch: missioni della storia principale, un nuovo dungeon raid, nuovi Trial e altro ancora.

Per l'occasione sono state condivise anche delle altre novità della patch 6.4, tra cui gli aggiornamenti ai PvP Crystalline Conflict e Frontline, varie modifiche all'Island Sanctuary, tra cui la possibilità di mettere dell'arredamento all'esterno, e un'anteprima dei prossimi dungeon Variant e Criterion, che usciranno separatamente con la patch 6.45.

Per quanto riguarda le nuove missioni principali, vedremo un nuovo capitolo della storia del Warrior of Light, oltre a un nuovo dungeon raid che fa da capitolo finale della serie di raid Pandæmonium. Il nuovo dungeon è The Aetherfont, mentre la nuova trial messa a disposizione sarà una battaglia contro Golbez sia in difficoltà Normal che Extreme.

Nelle missioni secondarie troveremo la continuazione del Tataru's Grand Endeavor, mentre molte altre novità attendono su diversi aspetti del gioco e miglioramenti ai sistemi, come vediamo nel video.