Tin Can: la recensione del survival spaziale a bordo di una capsula di salvataggio

Non poteva certo mancare videogiochi ambientati nello spazio, e le opere sci-fi sono innumerevoli, con produzioni ad alto budget come l'eterno sviluppo di Star Citizen o la prossima esclusiva Xbox, Starfield. Tra questi due esponenti vi è un abisso e nel mezzo si collocano molteplici giochi che hanno conquistato una community solida come Elite Dangerous, Everspace e davvero tantissimi altri. Non tutti però, fortunatamente, ci mettono al comando di una navicella con lo scopo di esplorare e combattere nella vastità del cosmo.

Lo spazio è da sempre un mistero e, come natura dell'essere umano, questo spinge scienziati, astronauti e studiosi del cosmo a cercare di svelare tutti i segreti che esso nasconde. Dalla metà dello scorso secolo con l'approdo sulla Luna, siamo arrivati adesso alla corsa per Marte, con progetti ambizioni in cerca di risposte verso un altro dei pianeti più enigmatici del cosmo, o almeno di quelli conosciuti e di minor vicinanza, raggiungibile con le attuali risorse delle agenzie spaziali. La sua vastità e tutti i segreti che nasconde hanno ispirato opere di ogni genere, divenendo sia in campo letterario che cinematografico, uno dei generi più rinomati e apprezzati dal pubblico.

Come accennato, il tutorial ci infonde solo delle basilari conoscenze inerenti all'ossigeno, all'anidride carbonica e a come tenere online i sistemi grazie all'uso delle batterie qualora la primaria fonte elettrica venisse a mancare, e piccolo spoiler, accadrà sempre. In più vi sono anche informazioni piuttosto superflue su come gestire i danni dal computer principale, validissimo aiuto se non fosse che non è mai presente durante gli scenari di sopravvivenza.

Tin Can ci mette dei panni di un addetto alle pulizie che si ritrova a dover sopravvivere nello spazio dopo un lancio d'emergenza dalla stazione spaziale su cui stava lavorando, compiendo mansioni in attesa di essere recuperato e salvato. Prima di questo fatidico evento potremo prendere dimestichezza con le funzioni di gioco grazie ad un breve tutorial, che seppur spiega a grandissime linee le meccaniche, risulta piuttosto breve e semplificato tanto da non fornirci adeguatamente tutte le informazioni necessarie per sopravvivere nelle missioni della "campagna".

Riprova sarai più fortunato

Non essendoci un tutorial esaustivo in Tin Can, in alcuni scenari non potrete far altro che andare a tentativi

Questa carenza di informazioni trasforma Tin Can in un trial and error piuttosto che un simulatore, seppure non troppo rigido, di sopravvivenza nello spazio. Se non si è degli appassionati del tema o non si hanno delle conoscenze anche blande dei sistemi a bordo di una navicella, i 6 o 30 minuti di missione si svolgeranno nel tentativo di capire cosa sta facendo suonare l'allarme all'impazzata. In nostro aiuto vi è un manuale di circa 30 pagine con una lista di errori delle varie componenti che appariranno sui monitor, e alcune delle possibili cause che li generano.

Il nostro compito sarà dunque riparare componenti elettriche danneggiate o crearne di nuove, sostituire le bombole di ossigeno e di anidride carbonica e tappare eventuali fori sulla capsula causati dai detriti esterni. Detto così potrebbe risultare anche piuttosto semplice ma i problemi che abbiamo dovuto affrontare all'interno del nostro barattolo di latta sono stati incessanti e non di così facile ed immediata risoluzione.

Più si va avanti con gli scenari maggiori e contemporanei saranno i problemi, soprattutto le avarie ai sistemi elettrici che ci hanno lasciato al buio senza ossigeno e controllo della temperatura interna assieme ai guasti alla calibrazione della gravità. Il senso di sfida in Tin Can non manca, ma portare a termine gli scenari più complessi senza una formazione adeguata può portare ad una leggera ma decisa frustrazione nel dover ripetere dall'inizio in cerca della combinazione giusta di sistemi per sopravvivere. È lo scopo del gioco, ovviamente, ma non trattandosi di missioni generate proceduralmente, a forza di sbagliare e morire soli nello spazio, piano piano la soluzione la si trova e potremo tirare un sospiro di sollievo all'esaurirsi del countdown.