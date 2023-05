Zelda: Tears of The Kingdom, il contest grafico di GameStop mette in palio una Switch OLED di Zelda

In occasione dell'uscita di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, la nuova, straordinaria avventura di Link per Nintendo Switch, GameStop Italia ha organizzato per tutti i fan della saga un nuovo contest grafico. In palio non solo c'è una Nintendo Switch OLED in edizione limitata The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, ma anche una copia dell'edizione limitata del gioco, un Pro Controller - Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e molto altro.

Avete letto la nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom? Dice che l'ultima avventura di Link è un vero e proprio capolavoro!

Partecipare è semplice, dato che tutto quello che bisogna fare è creare un disegno originale a tema The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom e successivamente postarlo sulla pagina Facebook dedicata al concorso.

Per conquistare la giuria nel disegno deve comparire almeno uno dei personaggi del gioco, oltre che un'arma o un veicolo originali creati combinando uno o più oggetti dell'elenco che potrete trovare a questa pagina. Nel vostro disegno devono comparire almeno tre oggetti tra quelli compresi nell'elenco, mentre non c'è un limite massimo di oggetti/armi/veicoli che è possibile inserire nella vostra opera, l'importante è che siano contestualizzate. Infine Il disegno va firmato al bordo dello stesso con nome/cognome/nick di chi lo posta su Facebook. E non fate i furbi, è vietato l'utilizzo dell'IA!

Avrete tempo fino al 28 maggio per inviare le vostre creazioni! In palio ci sono tantissimi premi. Per esempio il primo classificato vincerà una console Nintendo Switch OLED Edizione Limitata The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e una Metal Coin Zelda. Il secondo in classifica si porterà a casa una Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e una Metal Coin Zeldacopia del gioco. La medaglia di bronzo vale un Pro Controller - Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un Amiibo di Link di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e una Metal Coin Zelda.

Ma non solo! Le prime 10 posizioni riceveranno dei premi e ci saranno anche dei premi speciali dati a discrezione della giuria! Per tutti i dettagli fate riferimento a questo indirizzo.

Parteciperete?