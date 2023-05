Amazon UNIVERSITY Esports: tutto pronto per le finalissime in LAN di Milano

Presso l'auditorium C30 in viale Cassala 30 a Milano il prossimo 24 e 25 maggio si svolgeranno le finalissime in LAN dell'Amazon UNIVERSITY Esports, la competizione esport che ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia. Sono stati, infatti, oltre 4000 gli studenti universitari provenienti da 85 università diverse ad essersi sfidati su cinque differenti titoli: League of legends, VALORANT, Clash Royale, Teamfight Tactics e Rocket League. Le finali saranno una grande festa dell'esports, con la presenza di giocatori professionisti, esperti del settore e tanti appassionati, che potranno assistere gratuitamente all'evento.

L'Amazon UNIVERSITY Esports non è soltanto competizione, ma è anche un'opportunità di formazione e conoscenza del mondo degli esports. Da quest'anno, infatti, i tornei sono stati affiancati da tutta una serie di workshop e attività interattive per tutti gli studenti delle università italiane. In totale, sono stati effettuati cinque workshop e otto tour presso diverse università, coinvolgendo oltre 700 ragazzi. Le università partecipanti sono state: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Sapienza Università di Roma, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitell, l'Università di Camerino e l'Università Medica Internazionale di Roma - Unicamillus. La tappa conclusiva è prevista nel mese di giugno presso l'Università di Napoli Federico II. L'obiettivo è quello di poter continuare ad offrire attività formative ed educative anche in futuro, aumentando il numero degli eventi di questo tipo.

Per quanto riguarda il torneo, il primo giorno, ovvero il 24 maggio, le finali avranno inizio alle ore 15, con le sfide di Rocket League, Teamfight Tactics e Clash Royale.

Il 25 maggio, invece, si inizierà alla 10 per assistere alla fasi finali del torneo di League of Legends e VALORANT. Coloro che non potranno partecipare potranno, ovviamente seguire le competizioni su Twitch, nel lettore che potete trovare in questa notizia o sul canale Twitch ufficiale di King Esport.

Durante le finali dell'Amazon UNIVERSITY Esports si potranno incontrare professionisti del settore, publisher, sponsor e professori che si alterneranno in panel dedicati per discutere di esports, gaming e del loro impatto nella società e nel mondo universitario.