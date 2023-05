The Legend of Zelda: la principessa diventerà mai la protagonista giocabile? Aonuma risponde

In una recente intervista pubblicata da Vanity Fair, il producer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, ha risposto a una domanda che in molti si sono fatti, ovvero se la Principessa Zelda sia destinata a diventare la protagonista assoluta nel futuro della serie.

Nonostante abbia dato il nome alla serie e ne sia un elemento caratterizzante da sempre, la Principessa Zelda è per lo più il deuteragonista storico in tutti i giochi Nintendo, con Link a rappresentare l'eroe giocabile dagli utenti, tranne qualche breve momento di stacco come abbiamo visto, per esempio, in The Legend of Zelda: The Wind Waker. Tuttavia, la questione potrebbe cambiare in futuro.

Eiji Aonuma, prima di tutto, ha ribadito che il gameplay è l'elemento principale su cui viene strutturato The Legend of Zelda, con tutto il resto che viene di conseguenza: "Sentiamo che quello che ha la massima priorità è questa idea di gameplay", ha spiegato, "Se dovessimo vedere che, per qualche idea particolare di gameplay, abbia più senso avere Zelda nel ruolo principale, allora è possibile che questa sia la direzione che potremo prendere".

"Detto questo, non sappiamo naturalmente quale altra strada possa prendere il gameplay in futuro, dunque non possiamo ancora dire quale sarà il prossimo passo per Zelda". L'affermazione di Aonuma è molto chiara: al di là di idee e suggestioni affascinanti sulla carta, quello che conta è principalmente il gameplay.

Se dovessero emergere idee di gameplay che potrebbero associarsi meglio al personaggio di Zelda, allora questa potrebbe diventare protagonista della serie, ma tale situazione può avvenire solo se avesse senso in termini di gioco. Nel frattempo, abbiamo assistito al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e potete conoscerlo meglio nella nostra recensione.