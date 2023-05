The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom consente di importare i cavalli da Breath of the Wild

Tra le tante informazioni piovute in questi giorni su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, potrebbe essere passata in sordina un'opzione che può rivelarsi molto interessante per i giocatori, ovvero la possibilità di importare i cavalli salvati in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il sistema si basa sulla registrazione delle cavalcature presso le stalle, presente già nel gioco precedente di Nintendo. Nel caso abbiate conservato i salvataggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, recandovi presso una stalla del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà possibile recuperare i cavalli salvati in precedenza.

Nel caso stiate utilizzando una console diversa, senza il salvataggio all'interno della memoria, ma abbiate la possibilità di accedere ai salvataggi in cloud, è comunque possibile recuperare le informazioni tramite tale sistema, con l'abbonamento a Nintendo Switch Online.

Si tratta di un dettaglio secondario ma che può avere una certa importanza, se si vuole ridurre un po' i tempi necessari per ottenere delle cavalcature all'interno del nuovo gioco e, soprattutto, nel caso in cui si sia sviluppato un certo rapporto di affetto con i propri cavalli in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

