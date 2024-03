Final Fantasy 7 Rebirth, il concerto arriva in Italia in un'unica tappa

AWR Music Productions e SQUARE ENIX hanno annunciato che il FINAL FANTASY VII REBIRTH Orchestra World Tour arriverà anche in Italia per un'unica data. Si tratta del concerto ufficiale di Final Fantasy 7 Rebirth e farà tappa a Roma in data il 15 settembre 2024 all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"Scoprite tutti i nuovi arrangiamenti sinfonici delle musiche di FINAL FANTASY VII REBIRTH, dai classici di Nobuo Uematsu alle nuove entusiasmanti opere di Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu, tutti eseguiti da un'orchestra e un coro di oltre 100 musicisti guidati dai rinomati direttori Arnie Roth ed Eric Roth, e con scene video ad alta definizione create in esclusiva per questa produzione da SQUARE ENIX."

Ma non è tutto, perché la tappa romana avrà anche un'ospite d'onore, il compositore Mitsuto Suzuki (Final Fantasy 7 Rebirth, 7 Remake, Lightning Returns: Final Fantasy 13, Mobius Final Fantasy e Schoolgirl Strikers), che sara' disponibile per un meet & greet con foto e autografi, che si terrà dopo la fine del concerto solo per i possessori dei biglietti VIP.

La tappa italiana del tour sarà eseguita dalla Ensemble Symphony Orchestra, conosciutissima orchestra del panorama nazionale e internazionale che vanta collaborazioni con Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, e Robbie Williams.