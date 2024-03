Princess Peach: Showtime!, un nuovo trailer presenta le caratteristiche del gioco

Un 2024 complicato?

Il lancio di Princess Peach: Showtime! segnerà l'inizio di un lungo periodo senza giochi first party Nintendo: a parte Paper Mario: Il Portale Millenario, che al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale, non sono previsti altri titoli della casa di Kyoto da qui alla fine del 2024.

Ci penseranno dunque le produzioni third party a colmare questo vuoto, grazie a una serie di interessanti conversioni (vedi Kingdom Come: Deliverance, Ace Combat 7: Skies Unknown e Grounded), ma sappiamo bene che per i fan Nintendo non sarà la stessa cosa.