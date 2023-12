Final Fantasy 7 Rebirth: uno spettacolare gameplay trailer dai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2023 è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Final Fantasy 7 Rebirth accompagnato da una splendida esibizione canora. Di seguito ve lo riproponiamo, nella versione integrale pubblicata sul canale YouTube giapponese del gioco.

Nella prima parte possiamo vedere varie sequenze di gameplay del nuovo capitolo della serie remake, tra cui alcune con protagonista Zack Fair, scene di combattimento spettacolari, invocazioni e molto altro ancora.

La seconda parte, poi, è una vera gioia per le orecchie, grazie all'esibizione canora di Aerith, che canta "No Promises to Keep", un brano creato dal sensei Nobuo Uematsu e cantato da Loren Allred.

Che ne pensate del nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile in esclusiva temporale per PS5 a partire dal 29 febbraio 2024. Durante i TGA è stata annunciata anche un'inaspettata collaborazione tra il gioco e il battle royale Apex Legends.