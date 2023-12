Apex Legends x Final Fantasy 7 Rebirth: trailer della collaborazione con data di uscita

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere un trailer che ha annunciato la collaborazione tra Apex Legends e Final Fantasy 7 Rebirth.

Il video ci mostra la Buster Sword di Cloud, che potrà essere usata all'interno del gioco. Vediamo anche un artwork con personaggi del gioco di EA che indossano costumi ispirati ai personaggi principali di Final Fantasy 7 Rebirth, come Cloud, Aerith e Vincent.

Non sappiamo molto altro, se non che i contenuti arriveranno il 9 gennaio 2024. Supponiamo che vi saranno svariati contenuti estetici e di gioco ispirato al gioco di ruolo di Square Enix. La collaborazione serve ovviamente anche per pubblicizzare Final Fantasy.