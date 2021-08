Final Fantasy Pixel Remaster: review bombing su Metacritic, fan pretendono le versioni console

Final Fantasy, a dispetto del nome, è una saga che sembra non avere fine. Non solo perché escono, in modo regolare, nuovi capitoli, ma anche perché i titoli classici vengono spesso riproposti. Recentemente, ad esempio, Square Enix ha dato vita a una versione rinnovata dei primi capitoli numerati, che vengono definiti Final Fantasy Pixel Remaster. Ora, quest'ultima sta subendo review bombing su Metacritic da parte dei fan.

Il motivo, in questo caso, non è la bassa qualità dei giochi (anche se il font dei testi sarebbe migliorabile). La causa del review bombing è la mancanza di una versione console della Final Fantasy Pixel Remaster. I giochi, infatti, sono stati rilasciati per il momento solo su PC e iPhone/iPad. La cosa non è stata accettata dai giocatori storici.

Final Fantasy Pixel Remaster

Un utente, su Metacritic, ha scritto: "Vogliamo essere in grado di giocare a questi giochi su console. I giochi classici come Final Fantasy non dovrebbe essere bloccati dalla necessità di utilizzare uno smartphone o un computer. (Per favore, però, cambiate il font del testo prima di pubblicare la versione console. Grazie!)". L'utente ha quindi proceduto ad assegnare uno 0/10 al gioco. Un altro giocatore afferma anche che, considerando che i titoli della Final Fantasy Pixel Remaster sono molto vecchi, il prezzo è fin troppo altro.

In parole povere, i giocatori non sono contentissimi della strategia di Square Enix. Si tratta in ogni caso di un numero di giocatori per ora limitato. Inoltre, la stampa specializzata sta recensendo positivamente Final Fantasy Pixel Remaster, con un 80 su 100 (al momento della scrittura di questa notizia).

Se il vostro interesse è prima di tutto rivolto verso capitoli più recenti, come Final Fantasy 16, sappiate che doppiaggio e motion capture sono stati completati, l'inglese è la lingua principale.