Fire Emblem: Three Houses: il cosplay della bella Shamir di Luxlo

Luxlo, una cosplayer piuttosto conosciuta sul web, ha recentemente pubblicato delle foto di un riuscito cosplay dell'affascinante Shamir, uno dei personaggi più amati di Fire Emblem: Three Houses.

In assenza del buon Simone, non volevamo farvi mancare la quotidiana dose di fascino e nerdismo. Eccoci qui a presentarvi un riuscito cosplay di Shamir, la letale arciera di Fire Emblem: Three Houses. Eseguito da Luxlo, questo costume appare piuttosto complesso, per via delle tante parti di cui è composto. Si parte dalla parrucca viola per passare al corpetto di pelle, i pantaloni neri e un giubbotto verdognolo.

Non potevano mancare la faretra, la cintura e un vistoso ciondolo al collo.





Un lavoro piuttosto fedele all'originale, che la bella cosplayer calza a pennello. complimenti a lei, quindi, soprattutto per la scelta di un personaggio piuttosto di nicchia e originale, che oltretutto non raccoglie facili consensi con costumi striminziti e provocanti. Come la Tsunade di octokuro.model.

Cosa ne pensate?