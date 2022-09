Forspoken: un nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2022

Il Tokyo Game Show 2022 è finalmente iniziato, il che significa che nei prossimi giorni assisteremo ad annunci e aggiornamenti dei giochi attualmente in sviluppo in Giappone. Uno di questi è Forspoken che oggi è protagonista di un nuovo trailer pubblicato da Square Enix proprio in occasione della manifestazione e che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Forspoken ci mette nei panni di Frey Holland, una ragazza di New York che si ritrova improvvisamente proiettata in un mondo misterioso e ricco di pericoli. Ben presto la ragazza entrerà in possesso di abilità speciali e poteri magici che le consentiranno di sopravvivere alle insidie di Athia mentre cerca di trovare un modo di tornare a casa.

Il filmato si concentra sulla trama e alcuni dei personaggi che impareremo a conoscere durante il corso di questa avventura "Isekai". In tal senso è un vero peccato che il trailer sia completamente in lingua giapponese, ma in compenso nella seconda parte sono presenti delle sequenze di gameplay che mostrano il "Parkour magico" e i poteri della protagonista all'opera.

Forspoken sarà disponibile per PS5 e PC a partire dal 24 gennaio 2023. Di recente abbiamo avuto modo di provare in anteprima il nuovo action RPG di Square Enix, ecco le nostre impressioni.