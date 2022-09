Offerte Amazon: GPU GeForce RTX 3090 Ti torna a 1.050€ di sconto

Le offerte Amazon di oggi tornano a proporci un notevole sconto per una scheda grafica di fascia alta, la GPU Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Ti. Lo sconto segnalato è di 1.050€, ovvero del 44%. Il prezzo consigliato per questa GPU è 2407€, secondo Amazon. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, era in realtà più basso, spesso intorno ai 1918€. Lo sconto attuale era stato proposto la scorsa settimana, ma ora è tornato disponibile: si tratta del miglior prezzo di sempre e consigliamo di sfruttare l'occasione se siete in cerca proprio di questo modello. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Non sappiamo quanto a lungo sarà disponibile questa offerta. Questa GPU misura 35.5 x 6.4 x 15 cm.

