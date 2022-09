Kojima Productions pubblica un'immagine teaser di un nuovo gioco, è Overdose o Death Stranding 2?

Kojima Productions a poche ore dall'inizio del Tokyo Game Show 2022, ha pubblicato una misteriosa immagine che sta facendo discutere molto la rete in queste ore, in quanto potrebbe fornire degli indizi sul prossimo progetto di Hideo Kojima.

L'immagine, che potrete visualizzare qui sotto, è stata da prima avvistata nel "Dungeon" dell'evento VR del Tokyo Game Show 2022, a cui partecipa anche Kojima Productions, proprio dietro a un modello virtuale della mascotte Ludens. Interagendovi si viene indirizzati a una pagina del sito ufficiale di Kojima Productions in cui è presente il medesimo scatto, senza ulteriori dettagli. Successivamente l'immagine è stata ricondivisa su Twitter anche da Geoff Keighley.

L'immagine teaser pubblicata da Kojima Productions

Come possiamo vedere, l'immagine mostra il volto oscurato di una donna, accompagnato dalla scritta "Who Am I?" ("Chi sono io?") e in basso è possibile notare un logo nuovo di zecca, che sembrerebbe legato a un nuovo progetto. Potrebbe trattarsi di Overdose, il nuovo horror in esclusiva Xbox che stando ai rumor vedrà la partecipazione dell'attrice Margaret Qualley (e dunque il volto potrebbe essere proprio il suo) oppure di Death Stranding 2 o un progetto legato alla realtà virtuale.

Di sicuro è troppo presto per giungere a una conclusione. Kojima Productions tra l'altro ha confermato con un tweet pubblicato poche ore fa che non presenterà nessun gioco durante il corso del Tokyo Game Show, quindi per scoprire la verità probabilmente dovremo attendere diversi mesi.