Front Mission 2 Remake: il trailer della storia per lo strategico su Nintendo Switch

Front Mission 2 Remake torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sulla storia, che introduce la complessa ambientazione fantascientifica in cui si svolge il secondo capitolo della serie e questa sua rivisitazione moderna per Nintendo Switch.

Anche in questo caso, si tratta di una trama che coinvolge varie questioni geopolitiche in un mondo fantastico del futuro, in uno stile che richiama pienamente la tradizione dell'anime fantascientifico classico.

Tutto parte dalla Repubblica Popolare di Alordesch, che si trova in una zona all'interno della regione del Sudest Asiatico, alla fine del XXI secolo.

Questa in tale periodo storico entra a far parte dell'unione sovranazionale O.C.U. come parte di un piano per cercare di aiutare l'economia del paese, fortemente debilitato. In seguito al secondo conflitto Huffman, tuttavia, la situazione di Alordesh ha continuato a peggiorare, creando un forte malcontento nella popolazione nei confronti dell'O.C.U., incolpata da molti per le difficoltà del paese.

Nel 2098 iniziano le rivolte nell'area, e 12 anni dopo gli eventi narrati in Front Mission 1st, il 12 giugno 2102, inizia il secondo colpo di Stato, attraverso un attacco coordinato a tre principali basi militari e al parlamento. L'O.C.U. invia l'esercito per sedare la rivolta e, proprio fra queste fila, ci ritroviamo a seguire l'avvio degli eventi tra le squadre militari "Muddy Otters," "Dull Stags," e "O.C.U. Ground Defence Force Intelligence Agency".

L'uscita di Front Mission 2: Remake è fissata proprio per il 12 giugno 2023 su Nintendo Switch, al prezzo di 34,99 euro.