Microsoft e Activision, Phil Spencer rompe il silenzio sul blocco dell'acquisizione

Phil Spencer ha rotto il silenzio in merito al blocco dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft imposto dalla CMA, e lo ha fatto con una breve dichiarazione in cui riporta l'ultimo annuncio del presidente della casa di Redmond, Brad Smith.

Stiamo parlando dell'accordo di 10 anni fra Microsoft e Nware, tramite cui l'azienda sta provando ad arricchire ulteriormente la lista delle proprie partnership sul cloud agli occhi della Commissione Europea, che a breve dovrà anch'essa esprimersi in merito all'acquisizione.

Le parole di Spencer, ad ogni modo, vanno chiaramente al di là del singolo annuncio e guardano la situazione nella sua globalità. "Procediamo a tutta velocità nella nostra missione di offrire ai giocatori un maggior numero di opzioni per accedere ai loro titoli preferiti". Per la serie "non si molla di un centimetro".

Aspettarsi dichiarazioni più ampie e magari amareggiate da parte del CEO di Microsoft Gaming per il momento sarebbe troppo, visto che peraltro è stato lo stesso Brad Smith ad assumere quel ruolo dicendosi profondamente deluso dal Regno Unito e facendo presente che Microsoft potrebbe dover rivedere i propri investimenti nel paese in seguito alla decisione della CMA.