Future Games Show 2024: data e orario del nuovo evento di presentazione, questa settimana

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo, ma tra i titoli già annunciati come presenti ci sono Still Wakes the Deep, No Rest for the Wicked , Hauntii, Holstin, Zoochosis e "molti altri", in attesa di altre conferme.

Lo show verrà presentato da due personaggi d'eccezione, ovvero Samantha Beart e Ben Starr , legati al mondo videoludico in quanto rispettivamente voci e interpreti di Karlach in Baldur's Gate 3 e Clive Rosfield in Final Fantasy 16.

Il Future Games Show 2024 è molto vicino: GamesRadar ha annunciato data e orario del suo evento di presentazione primaverile , che si terrà il 21 marzo 2024 alle ore 21:00 italiane e verrà trasmesso in diretta via livestream sui canali ufficiali.

Possiamo aspettarci uno show molto ricco

Samantha Beart e Ben Starr condurranno il Future Games Show 2024

Il Future Games Show 2024 potrà essere visto attraverso il canale ufficiale YouTube dedicato e quello Twitch, a partire dalle ore 21:00 del 21 marzo, dunque giovedì.

Ricordiamo che l'edizione più recente è stata quella andata in scena per la Gamescom 2023: in tale occasione la trasmissione è durata oltre 70 minuti e ha contenuto novità e informazioni su oltre 40 giochi per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Anche per questa occasione possiamo dunque aspettarci una buona quantità di informazioni su giochi in arrivo, fra trailer, annunci e dettagli vari che comprendono anche titoli alquanto attesi come No Rest for the Wicked di Moon Studios e Still Wakes the Deep.