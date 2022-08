Future Games Show della Gamescom 2022: seguitelo con noi stasera su Twitch!

Continuano gli appuntamenti della Gamescom 2022: questa sera a partire dalle 20:00 italiane andrà in onda il Future Game Show che ospiterà decine e decine di giochi. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it seguirà in diretta l'evento su Twitch, pronta a commentare in tempo reale tutti i trailer e le novità che verranno presentate. Seguitelo con noi!

La serata di Multiplayer.it inizierà alle 19:00 sul nostro canale Twitch in compagnia dei nostri inviati alla Gamescom 2022 di Colonia, che discuteranno delle ultime novità arrivate della manifestazione in attesa della portata principale, ovvero il Future Games Show, che inizierà per l'appunto alle 20:00, che seguiremo e commenteremo in diretta.

Cosa possiamo aspettarci dal Future Games Show? L'organizzazione ha promesso trailer, interviste e reveal, per un totale di ben 50 giochi, tra grandi e piccole produzioni, incluse quelle di Team17, 505 Games, Prime Matter. Al momento è stata confermata la presenza di Layers of Fears, Goat Simulator 3, Lightyear Frontier, Ereban: Shadow Legacy e The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Potrete seguire lo streaming direttamente dal player in testa alla notizia o raggiungendo il nostro canale Twitch tramite questo indirizzo, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Se ancora non lo avete, vi consigliamo di iscrivervi in modo da non perdervi tutte le nostre prossime dirette.