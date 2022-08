The Last Oricru: data di uscita e nuovo trailer dell'action RPG di GoldKnights

Gli sviluppatori di GoldKnights e il publisher Prime Matter hanno annunciato la data di uscita ufficiale di The Last Oricru. L'action RPG sarà disponibile nei negozi digitali dal 13 ottobre 2022, per PS5, Xbox Series X|S e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, pubblicato in occasione della Gamescom 2022 di Colonia, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

The Last Oricru è un action RPG ambientato in un brutale mondo sci-fi medievale che catapulterà i giocatori in una guerra tra due razze su un pianeta parzialmente terraformato e isolato da una barriera protettiva.

Le vostre decisioni provocheranno interessanti cambiamenti nell'evolversi degli eventi e potrai avere un peso concreto nelle sorti del conflitto. Il nuovo trailer invita i giocatori ad approfondire le avventure di Silver, il "giovane" vagabondo spaziale di 350 anni, sarcastico e un po' cinico che si trova bloccato su Wardenia.

Se volete saperne di più sull'action RPG di GoldKnights vi consigliamo di leggere il nostro provato di The Last Oricru a cura di Nicola Armondi.